三星 Galaxy S27 系列旗舰手机钢化膜曝光，Pro 机型有望配 16GB 内存

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 SammyGuru 今天（10 月 20 日）发布博文，分享了一组图片，展示了适用于三星 Galaxy S27、Galaxy S27+ 和 Galaxy S27 Ultra 的第三方屏幕钢化贴膜，涵盖透明款与防窥款。

屏幕方面，基于目前曝光的钢化贴膜照片，Galaxy S27 预计配备约 6.27 英寸屏幕，是系列中尺寸最小的入门机型。而 Galaxy S27+ 有望采用约 6.66 英寸屏幕；定位最高的 S27 Ultra 则可能搭载约 6.89 英寸大屏。此外，传闻中的 Galaxy S27 Pro 屏幕尺寸或约为 6.47 英寸。

值得注意的是，三款机型的保护膜整体轮廓与前代产品较为接近，IT之家此前报道，适用于 Galaxy S27 Ultra 的钢化贴膜大概率和 Galaxy S26 Ultra 通用。

在存储组合配置方面，消息源 @kro_roe 透露，三星仍在考虑为 Galaxy S27 Pro 提供 16GB 内存版本。另一位爆料人 @WalleGalaxy 则声称，S27 Pro 的 1TB 存储版本将配备 16GB 内存：

Galaxy S27：8GB/12GB+256GB，12GB+512GB

Galaxy S27+: 8GB/12GB+256GB, 12GB+512GB

Galaxy S27 Pro: 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+1TB

Galaxy S27 Ultra: 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+1TB

最新爆料显示，三星在某些地区可能会为这两款机型配备 8GB 内存，而其他地区则可能标配 12GB 内存，而 Galaxy S27 Pro 和 Ultra 则会提供 16GB 内存版本。