字节火山引擎发布 Seedance 2.5 4K 模型，面向影视级画面生成

IT之家 10 月 23 日消息，今日，字节跳动旗下火山引擎正式发布 Seedance 2.5 4K，通过专项训练，Seedance 2.5 4K 更充分地学习了人物表情、细微动作与画面细节，是 Seedance 2.5 这一代中最强的模型。

据介绍，Seedance 2.5 4K 支持 Draft（样片）模式，终端用户可先用 480P 样片快速验证分镜、反复打磨镜头，确定满意的效果后再生成 4K 正片。在该模式下，480P 以更优成本给足创意探索空间，4K 负责呈现极致的视觉效果。Seedance 2.5 4K 目前仅供部分企业客户试用，后续或将逐步扩大开放范围。

Seedance 2.5 4K 让画面中的纹理、轮廓与细节得到更充分的呈现，整体画面更清晰；再加上 10-bit 色深带来的丰富色彩层次与平滑的渐变过渡，画面质感更能胜任大荧幕。

在影视客户的文戏测试中，4K 版本对人物细微反应的呈现更充分，使得观众更容易读到台词之外的情绪，人物的表演也更有层次、更生动。

在参考生成和视频编辑时，Seedance 2.5 4K 能更好地保持上传素材的画质、清晰度与色彩，一致性的保持经得起大荧幕考验。对于海报、商品包装等包含小字的参考素材，也更加清晰可辨。

目前，部分海内外影视制作、后期公司已试用 Seedance 2.5 4K。

IT之家注意到，字节跳动于 6 月 23 日在 FORCE 大会上首次发布 Seedance 2.5，7 月 13 日率先向头部企业客户开放 API，7 月 16 日扩展至普通开发者，7 月 31 日同步上线即梦网页端和移动 App 的 C 端入口，8 月 7 日正式放开 Seedance 2.5 商用 API 调用权限。