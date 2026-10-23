苹果 iPhone Duo 海南免税价公布：15839~26239 元，比官网便宜 160~260 元

IT之家 10 月 23 日消息，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 今日正式开售，国行起售价 15999 元，2TB 版本 26499 元，成为苹果迄今定价最高的 iPhone，苹果官网每位顾客限购 2 部。

与官网同步公布的还有海南免税渠道的价格，IT之家汇总如下：

256GB 版 15839 元：官网价 15999 元，便宜 160 元

512GB 版 17819 元：官网价 17999 元，便宜 180 元

1TB 版 21289 元：官网价 21499 元，便宜 210 元

2TB 版 26239 元：官网价 26499 元，便宜 260 元

作为对比，iPhone Duo 港版的官网价格为：

17,499 港币（IT之家注：现汇率约合 14,932 元人民币）

19,299 港币（现汇率约合 16,468 元人民币）

22,799 港币（现汇率约合 19,454 元人民币）

27,999 港币（现汇率约合 23,891 元人民币）

该机采用书本式内折，外屏 5.4 英寸、内屏 7.6 英寸，展开厚度 5.2 毫米，边框为航空级钛金属，铰链为定制可变扭矩设计，包含超过 100 个部件，由磁力辅助闭合。

其内屏采用屏下摄像头，实现无挖孔的全屏显示；苹果称屏幕刚性较行业内其他显示屏提升 40%。核心配置为台积电 2nm 工艺的 A20 Pro 芯片，配合大尺寸 VC 均热板，苹果给出的持续性能提升幅度为较 iPhone 17 Pro 最多 35%。与近年 iPhone 最大的不同在于生物识别方案：Face ID 被取消，侧边按键集成 Touch ID，开合状态下均可使用；全球版本仅支持 eSIM，无物理 SIM 卡槽。