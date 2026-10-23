复古游戏模拟器 Delta 2.0 上线：苹果 iPhone Duo 变身“掌上双屏游戏机”

IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（10 月 22 日）发布博文，报道称复古游戏模拟器 Delta 更新至 2.0 版本，在适配苹果首款折叠 iPhone Duo 之外，在界面上融入了液态玻璃（Liquid Glass）设计。

在游戏体验方面，Delta 针对 iPhone Duo 的多种使用姿势，设计了专属虚拟手柄皮肤，其中最值得关注的是任天堂 DS 布局。应用可充分利用内屏尺寸，在竖向“书本模式”下跨越折叠铰链，把上半屏作为游戏画面、下半屏作为触控操作区，还原真实 DS 的双屏体验。IT之家附上相关图片如下：

在横屏分屏场景中，Delta 也做了一个巧妙设计。通常 iPhone Duo 的分屏会将两个应用各限制在约一半屏幕内，但 Delta 把虚拟 DS 的下半屏以自定义键盘视图呈现，让操作区可横跨整个屏幕宽度，甚至覆盖分屏另一侧的视频应用。这意味着用户可以一边看视频，一边在下方完整操作游戏。

在适配 iPhone Duo 之外，Delta 2.0 还兼容支持 Sega Genesis ROM，改进了游戏库导航，并更新音频设置，允许游戏声音与正在播放的音乐或播客混合输出。高级版可通过 App Store 内购订阅解锁，现已面向全球推出。