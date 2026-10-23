古尔曼爆料苹果第三代 iPhone Duo 折叠手机：配长焦镜头，8 英寸出头内屏

IT之家 10 月 23 日消息，在第四期 Power On 播客节目中，彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）透露，苹果公司正在规划更大尺寸的 iPhone Duo，并考虑在未来机型中加入长焦摄像头。

IT之家附上相关播客视频如下：

古尔曼在播客节目中表示，这些规划有望在第三代 iPhone Duo 上实现，该产品预估 2028 年推出，其内屏尺寸可能比现款（7.6 英寸）增加约 0.5 英寸，达到“8 英寸出头”的水平。

古尔曼表示，苹果 iPhone Duo 屏幕尺寸的升级路线，不会推出 8.5 英寸或者 9 英寸的大型折叠屏幕，会采用类似 Pro 系列的渐进式扩屏策略。例如 iPhone 15 Pro Max 从 6.7 英寸增至 iPhone 16 Pro Max 的 6.9 英寸。

影像方面，古尔曼透露长焦“已在苹果的计划清单中”，但尚未确定具体落地时间。他表示，难点不在成本，主要在物理结构，由于折叠机身内部空间有限，长焦模组所需的镜头深度难以容纳。

此外，古尔曼还提到苹果正在测试 iPhone Duo 2 的外屏下 Face ID，并探索加入操作按钮（Action Button）的可能性。若上述升级成真，iPhone Duo 后续机型将同时向“更大内屏、更强影像、更完整交互”方向演进。

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