深圳将发布海洋标准体系建设指南、水下机器人标准体系

IT之家 10 月 23 日消息，10 月 22 日至 24 日，由自然资源部和广东省人民政府共同主办的中国海洋经济博览会（以下简称“海博会”）在深圳举办。

据财联社今日报道，大会期间相关活动将发布《深圳市海洋标准体系建设指南》《深圳市水下机器人标准体系》及深圳海洋科技“首发首试首用”产品清单，19 个海洋科技“首发首试首用”产品覆盖高性能新能源船艇、水下机器人、海洋能源装备、海洋探通导测设备与数字技术、海洋新材料、深海资源开发装备等前沿领域，可应用于船舶电动化和智能化等多元海洋场景，清晰释放海洋领域应用场景需求，打通新技术从研发、试验到市场落地的通道。

《深圳市机器人产业发展白皮书（2025）》数据显示，2025 年，深圳市机器人产业总产值达 2426 亿元，同比增长 20.56%，创下历史新高。

IT之家从数据中获悉，2025 年，深圳机器人集群实现营业收入 379.03 亿元，同比增长 34.3%；实现增加值 73.66 亿元，同比增长 25.0%，取得了高速增长的亮眼成绩单。

“十四五”期间，深圳工业机器人产量年均增长 22.0%，2025 年产量 19.49 万套，同比增长 43.1%，占全国比重超 1/4（25.2%），实现产量规模与增长速度双领先。

“十四五”期间，深圳服务机器人产量年均增长 12.0%，2025 年产量 796.65 万套，同比增长 9.0%，以超四成（42.9%）的全国占比，领跑全国、优势显著。

2025 年深圳市拥有机器人专利的企业数量增至 4676 家，同比增长 19.44%，增速较 2024 年的 6.04% 实现大幅跃升。