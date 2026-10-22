小鹏 IRON 人形机器人能力升级：每 0.2 秒重新推理一次，可预测 6 秒内动作变化

IT之家 10 月 22 日消息，小鹏汽车今日宣布，上个月，第二代 VLA 开始理解“时间”；这个月，它来到小鹏 IRON 身上理解“你的下一步”。依赖同一个物理 AI 基座，第二代 VLA 大模型全新升级后，获得更强的时序理解与未来行为预测能力；这一能力也已端侧落地到小鹏人形机器人 IRON 上。

据介绍，小鹏 IRON 与人握手、碰拳、击掌，还能灵活应对互动中的临时“变招”：手掌突然握拳，它随即调整回应；击掌位置改变，它也能换手配合。这些互动看似简单，难点却在于人不会按机器人的节奏出招。

小鹏 IRON 不是识别一次手势、做完一套动作才反应，而是一直观察、实时判断、持续调整。它每 0.2 秒根据眼前画面重新推理一次，并预测 6 秒内的动作变化，让“看到什么”和“身体怎么动”连成实时闭环。

IT之家注意到，小鹏于 2025 年 11 月 5 日举行的科技日活动上发布全新一代人形机器人 IRON，猫步走得像人一样。

据官方介绍，小鹏全新一代人形机器人 IRON 猫步走得像人一样轻柔，还拥有像人一样思考“大脑”。IRON 作为最拟人的人形机器人，拥有「骨骼-肌肉-皮肤」：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部 3D 曲面显示、仿生灵动双肩、实现 22 个自由度的灵巧手。

据IT之家了解，全新一代人形机器人 IRON 搭载物理世界大模型，拥有 3 颗图灵 AI 芯片，构建 VLT+VLA+VLM 高阶大小脑能力组合，可实现对话、行走、交互等高阶智能。

根据计划，小鹏将在 2026 年底实现人形机器人量产，2027 年上半年开启交付，率先落地门店、商场等商业场景，并逐步拓展至工业及家庭场景。

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