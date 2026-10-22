我国今年前 8 个月手术机器人出口 6.72 亿元同比增长 272.92%，广东、上海全国领跑

IT之家 10 月 22 日消息，据央视财经今日报道，海关总署数据显示，2026 年 1 至 8 月，我国手术机器人出口金额 6.72 亿元，较上年同期的 1.80 亿元增长 272.92%。

这一增速在海关统计的 13 个机器人品类中并不算最高 —— 智能仿生机器人以 11.68 亿元排在手术机器人之前，清洁机器人则占据出口总额的七成 —— 但手术机器人的增幅在基数较小的情况下显得突出，出口额从不足 2 亿元跃升至接近 7 亿元。

据介绍，广东是机器人出口第一大省，前 8 个月机器人出口额 147.18 亿元，居全国首位；上海则在手术机器人单一品类上出口额全国第一。

弗若斯特沙利文报告显示，中国手术机器人总体市场规模预计从 2026 年的 224.5 亿元增至 2030 年的 708.5 亿元，2026 年至 2030 年复合增长率为 33.3%，高于全球同期 17.8% 的增速。国内市场完成国产替代的品类积累 —— 腔镜、骨科等赛道国产中标数据已反超进口 —— 为头部企业提供了产品成熟度和临床数据，出海的本质是将这套在国内验证过的硬件与服务体系向海外复制。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。