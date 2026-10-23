《国家信息化“十五五”规划》发布：适时启动第六代移动通信（6G）商用

IT之家 10 月 23 日消息，今日，中央网络安全和信息化委员会印发《国家信息化“十五五”规划》（以下简称《规划》）。

《规划》提出，到 2030 年，我国信息化取得重大进展，在推进中国式现代化中的作用更加凸显。信息基础设施巩固拓展领先优势，陆海空天立体化网络体系基本形成，新一代通信网全面建成，适时启动第六代移动通信（6G）商用，国家区块链网络基本建成，智能互联网加快布局发展。网信科技创新能力显著增强，科技创新体系更加健全，重点领域关键核心技术取得突破。网信产业生态繁荣发展，数字技术和实体经济深度融合，网信企业综合实力显著增强。经济社会数字化网络化智能化应用水平迈上新台阶，赋能经济社会发展和治理能力明显提升。网络安全保障坚实有力，法规标准体系更加完善，网络空间命运共同体理念深入人心。

《规划》提出了 12 项主要指标，包括互联网普及率，每万人拥有 5G（含 5G-A）基站数，IPv6 网络流量占比，新建大型超大型算力设施运行电能利用效率（PUE），计算机、通信和其他电子设备制造业研发经费投入强度，数字经济核心产业国内发明专利有效量，新一代智能终端、智能体等应用普及率，数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重，关键业务环节全面数字化的企业比例，跨境电商进出口规模，成年人中具备高级数字素养与技能的人群占比，申领电子社会保障卡人口覆盖率，涵盖基础设施、技术创新、产业生态、应用赋能等方面，既考虑了与《“十四五”国家信息化规划》有关指标的延续性，又充分体现信息化发展的前瞻性和代表性，有效引导各地区和各有关部门高质量推进“十五五”时期信息化发展。

《规划》围绕体系化深层次推进国家信息化发展，提出“建设三个体系、提升五个水平、夯实两个支撑”的总体布局，部署了 10 个方面 25 项重点任务和 7 个专栏。

一是建设新型信息基础设施体系。包括构建立体化网络基础设施、完善一体化应用基础设施、布局发展智能互联网，并设置信息基础设施创新发展工程专栏。

二是建设网信科技创新体系。包括提升基础研究和原始创新能力、突破关键核心技术、推动科技创新与产业创新深度融合，并设置网信科技创新突破工程专栏。

三是建设网信产业生态体系。包括培育新产业新赛道、赋能传统产业优化升级、促进网信企业高质量发展，并设置网信产业生态发展工程专栏。

四是提升现代治理水平。包括提升电子政务服务水平、推进数字赋能基层工作，并设置智能社会发展与治理行动专栏。

五是提升信息惠民水平。包括提升民生服务信息化水平、提升全民数字素养与技能。

六是提升数字化绿色化协同水平。包括发展数字化绿色化生产方式、推广绿色智慧生活方式、加强绿色发展数字化治理。

七是提升区域协调水平。包括服务区域重大战略实施、促进互联互通与共建共享、推动城乡信息化融合发展，并设置重点区域信息化协同发展行动专栏。

八是提升开放发展水平。包括深化网络空间交流合作、扩大数字服务对外开放，并设置网信企业海外发展行动专栏。

九是夯实安全保障支撑。包括强化新技术新应用安全保障、提升数据安全和个人信息保护水平，并设置数据跨境流动便利化提升行动专栏。

十是夯实法规标准支撑。包括完善网络领域立法、推进信息化标准建设。

参考

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