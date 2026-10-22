商务部：将出台加快智能产品在消费领域应用工作方案

IT之家 10 月 22 日消息，国新办今日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍推进“十五五”时期商务高质量发展有关情况。

IT之家注意到，会上介绍，商务部将按照“十五五”规划部署，顺应消费发展新特点新趋势，强化精准分类施策，供需两端协同发力，巩固消费对经济发展的主引擎作用：

一是推动商品消费扩容升级。全链条扩大汽车消费，发展汽车消费新业态、新模式。出台加快智能产品在消费领域应用工作方案，为新产业新赛道拓展市场空间。

二是持续扩大服务消费。深入实施服务消费提质惠民行动，推进消费新业态新模式新场景试点，积极培育服务消费新增长点。

三是梯次释放不同区域消费潜力。深化国际消费中心城市培育建设，实施城市商业提质行动，加快补齐县域消费短板。

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此次提到的“应用工作方案”方向，在 2026 年 7 月 13 日国务院批复的《扩大消费“十五五”规划》中已有部署。该规划提出，到 2030 年社会消费品零售总额达到 60 万亿元左右，并明确支持家居家电消费智能化升级，发展新一代智能终端，促进智能家居设备互联互通，推动单品智能向全屋智能发展，同时深入推进“人工智能 + 消费”。

在智能产品补贴方面，2026 年 1 月，工业和信息化部等七部门联合发布《关于提质增效实施 2026 年消费品以旧换新政策的通知》，明确了手机、平板电脑、智能手表／手环、智能眼镜等 4 类数码和智能产品购新的补贴标准，并鼓励各地重点支持新一代智能终端。