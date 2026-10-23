微信员工谈适配 iPhone Duo 进度：最新 8.0.80 版本已初步适配，体验还会继续优化

IT之家 10 月 23 日消息，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 已于今日发售，搭载 A20 Pro 处理器，国行定价 15,999 元起。

关于微信适配 iPhone Duo 的进度今日引发了网友热议，微信员工 @客村小蒋 发文进行介绍：

最新的微信 8.0.80 版本，已经初步适配了 iPhone Duo，这里的体验还会继续优化，Duo 用户可以放心。

另外，关于腾讯客服的回复内容被部分媒体直接冠以「微信回应」的相关讨论，微信员工 @客村小蒋 也进行了说明：

回复用户的问题是客服的职责，但有些媒体把单聊咨询客服的回复直接冠以「微信回应」，有时候可能还会掐头去尾，确实搞得我们客服的同学压力也比较大。

参考IT之家今日早些时候报道，目前，微信在 iPhone Duo 上已支持内屏分栏显示等功能。根据腾讯客服的说法，微信已适配苹果折叠屏手机，同时团队正积极推进对苹果可折叠设备适配优化，后续会推出相关更新并持续提升使用体验。

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