比亚迪腾势 Z 电动智能超跑四季度上市，预售 68 万元起

IT之家 10 月 23 日消息，比亚迪今日发布腾势 Z 答网友问第三期，对大尾翼选装、2 座版规划、国内上市节点、碳纤维配置等进行解答。

据介绍，腾势 Z Coupe 硬顶版可以选装尾翼，满足对空气动力学有更高要求的用户。大尾翼采用简约而富有力量感的设计语言，不仅视觉强化运动美学特征，更能根据不同驾驶场景手动调节。Racing 赛道版则直接标配大尾翼。

腾势 Z 采用 2+2 双门四座布局，兼顾性能与日常实用性。目前官方暂无推出纯 2 座版本的计划。如有新的产品规划，腾势将第一时间通过官方渠道告知用户。

腾势 Z 已于 2026 年 7 月 13 日正式开启国内预售，计划于 2026 年第四季度正式国内上市。三个版本预售价分别为：Coupe 硬顶版 68 万元、Spider 敞篷版 78 万元、Racing 赛道版 118 万元。支付 2 万元意向金即可锁定订单，并享受价值近 10 万元的预售专属权益。

此外，该品牌还透露碳纤维车顶为标配，另外，前机盖碳纤维风道也是标配。Racing 赛道版拥有碳纤维前唇、侧裙、后扩散器以及碳纤维大尾翼。

据IT之家此前报道，比亚迪腾势 Z 电动超跑已在英国古德伍德速度节上首发亮相，由知名汽车设计师沃尔夫冈 · 艾格（Wolfgang Egger）领衔设计。腾势 Z 配备 500kW + 340kW + 340kW 三电机四驱系统（前轴一台、后轴两台），综合最大马力达到 1605 Ps。

其中赛道版性能最强，零百加速 1.96 秒，设计最高时速 350 公里。硬顶版和敞篷版因调校及重量差异，零百分别为 2.25 秒和 2.3 秒。据官方介绍，腾势 Z 是全球首个易三方电动超跑、全球首搭云辇-M 的电动超跑、全球首款高性能电动智能超跑。