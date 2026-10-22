比亚迪第三代唐预扣提车价曝光：后驱激光尊荣型 22.5 万元，四季度上市

IT之家 10 月 22 日消息，博主 @迪粉之家 今日曝光了一份关于比亚迪第三代唐的经销商预扣款：850km 后驱激光尊荣型预扣款 22.5 万元，850km 后驱激光旗舰型 24 万元。四驱版本尚未开启采购通道，正式售价仍需等待官方发布。

IT之家注：预扣款是经销商向厂家打款的内部结算参考，不等于最终指导价，但通常与上市定价存在一定关联。

比亚迪第三代唐定位纯电中大型 SUV，长宽高约为 5045/1980/1760mm，轴距 2950mm。其外观延续王朝系列最新设计语言，封闭式前脸搭配上扬大灯与贯穿镀铬饰条，车尾为贯穿灯组，BYD 标识嵌入灯带中央。

内饰提供沙丘米与丹霞橙两种配色，座舱设计灵感来自科幻飞船操控台。前排头枕拆卸后可与后排坐垫拼接形成“大床模式”，面向户外休憩场景。车内采用一体式联屏，中控上方另有一块狭长辅助屏，用于显示多媒体、天气及挡位模式等信息。

动力方面，单电机后驱版最大功率 300kW，电池提供 88.682kWh 与 105.792kWh 两种规格，CLTC 续航覆盖 730km、830km 与 850km 三个版本。底盘配置上，新车全系标配天神之眼 B 智驾系统与云辇-A 智能空气悬架，双腔空悬搭配路面预瞄功能，可根据路况实时调整悬架状态。

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