7.89 万元起吉利 2027 款博越车型上市，升级新一代 GEEA3.0 电子电气架构

IT之家 10 月 23 日消息，吉利 2027 款博越车型今晚正式上市，官方指导价 8.59 万元起，叠加限时优惠后 7.89 万元起。IT之家汇总价格如下：

1.5TD+7DCT 豪华版：8.59 万元，7.89 万元

1.5TD+7DCT 尊贵版：9.19 万元，8.49 万元

1.5TD+7DCT 旗舰版：9.99 万元，9.29 万元

1.5TD+7DCT 冠军荣耀版：10.69 万元，9.99 万元

该车将升级为新一代 GEEA3.0 电子电气架构，同时针对外观、舒适、智能、品质和安全五大维度改进。

据官方透露，新款车型其前脸将采用新中式“四水归堂”格栅与“飞檐斗拱”贯穿灯组，车身使用传统造型门把手，车尾引入“长卷流霞”贯穿尾灯，同时还拥有 585L+75L 双层后备厢。

该车采用环抱式座舱设计并配备 14.6 英寸中控屏，内置 Flyme Auto 2.5 系统，并支持星睿 AI 大模型。车辆提供前排座椅加热、通风、按摩功能，另外还有 50W 无线快充、方向盘加热、全新定制版高德 850 地图以及 L2 级驾驶辅助系统。

规格方面，IT之家获悉该车长宽高分别为 4570x1865x1635mm，轴距为 2707mm，与现款相比车长增加 21mm，高度减少 15mm。车辆搭载 1.5TD 发动机，匹配 7 速湿式双离合变速箱。