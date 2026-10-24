苹果推送 iOS 27.1 更新，其首款折叠 iPhone Duo 独享

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称苹果公司针对其首款折叠 iPhone Duo，推送仅限于该机型的 iOS 27.1 更新，在官方日志中仅显示“修复 iPhone 上的错误”。

原文并未提及本次推送的内部版本号，只是提及苹果公司已于本周四以 IPSW 文件的形式提供下载，在下载链接中显示版本号为 24A94425。

不过IT之家查询社交媒体平台，开发者 @aaronp613 反馈该版本于 10 月 14 日推送，而苹果公司于 10 月 20 日还推送了 24B91016 版本。

更新内容方面，这次更新的内容相当低调，苹果仅表示“修复 iPhone 上的错误”，没有披露具体细节，也未包含任何安全修复。

外界普遍认为，苹果将 iOS 27.1 独占给 iPhone Duo，主要是为了在折叠屏手机正式发售前，避免 Duo 专属的软件功能、界面适配或系统架构提前泄露。

由于 iPhone Duo 采用全新折叠形态，其系统需要针对外屏、内屏、分屏、横屏应用等场景进行专门优化，苹果或许不希望这些细节过早出现在其他机型的测试版中。