曝微软曾向 Netflix 开价 8 亿美元，寻求 XBOX 游戏 7 年独家影视改编权

IT之家 10 月 24 日消息，当地时间 23 日，外媒 Puck 援引三名知情人士消息称，微软曾向 Netflix 开价 8 亿美元（IT之家注：现汇率约合 53.51 亿元人民币），希望达成为期 7 年的独家授权协议，允许 Netflix 将 XBOX 旗下游戏角色改编成电影和剧集，并在其流媒体平台上独家播出。

Netflix 最初为获得 XBOX 游戏的影视独家改编授权提出 5 亿美元（现汇率约合 33.44 亿元人民币）的报价，授权期限为 7 年。但微软要求将价格提高至 8 亿美元，双方最终未能谈成。

XBOX 对此回应：“外界对我们旗下游戏知识产权的合作兴趣达到创纪录水平。Netflix 是我们重视的合作伙伴，双方合作的《我的世界》和《暗黑破坏神》动画剧集即将推出，我们对此十分期待。此外，双方还有其他改编作品。”

Netflix 拒绝对此置评。据报道，XBOX 转而寻求与更多合作伙伴达成规模较小的交易，不再争取一揽子独家授权协议。

微软此前曾与派拉蒙合作推出《光环》真人剧集。该剧于 2022 年首播，第二季于 2024 年 2 月上线，随后在同年 7 月被取消。

Netflix 则与多家游戏开发商合作，推出了多部热门改编作品。其中包括动画《赛博朋克：边缘行者》，其第二季已于本周上线。知名游戏制作人小岛秀夫在新一季动画中客串出演，此前他也曾在《赛博朋克 2077》中客串登场。