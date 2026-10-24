苹果回应 iPhone Duo 外屏“ Safari 控件抢地盘”问题：正研究修复方案

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 9to5Mac 今天（10 月 24 日）发布博文，报道称在最新 WebKit 博文中，苹果公司已着手针对其首款折叠 iPhone Duo 机型，解决外屏 Safari 控件太占地方，导致网页内容“太挤”的问题。

在 iPhone Duo 发售之后，部分用户发现在外屏上，Safari 浏览器的网页可用空间明显偏小。原因在于 Safari 将刷新、地址栏等控件右对齐放置，占用了外屏的较大区域，导致网页正文和图片被压缩，浏览体验不如展开后的内屏。多家媒体在评测中也指出，现有网页尚未针对这种特殊屏幕形态充分优化。IT之家附上相关图片如下：

在介绍 Safari 27.1 的博客文章中，苹果 WebKit 团队的 Jen Simmons 承认了该限制，指出目前网站无法延伸到 Safari 控件后方，因此开发者难以利用外屏的全部宽度来设计页面。

不过，苹果并不打算简单放开限制。Simmons 解释，如果仅通过 HTML 的 viewport-fit="cover" 让网页延伸到控件后面，许多网站可能没有为安全区域做好适配，重要按钮、文字或内容反而可能被遮挡。因此，苹果正在研究一种更可靠、对开发者更友好的方案，并邀请开发者提交建议。