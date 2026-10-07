华为 5A 通信技术最新设备清单公开，新增 Mate 90 系列、Mate XT 2 等机型

IT之家 10 月 7 日消息，华为官网“悄悄”更新了 5A 相关问题的支持文档，公布了支持 5A 通信技术的最新机型清单，涵盖手机及平板产品线，新增 Mate 90 系列、Mate XT 2 等机型。
华为明确，5A 只代表华为终端先进的通信技术，而非网络制式，既不等同于 5G-A（5GA），也不等同于 5.5G。5A 技术没有单独的开关，无需用户额外付费或手动设置，支持机型将在系统状态栏默认显示 5A 标识。
IT之家附支持 5A 通信技术的机型名单：
Mate 60 系列
Mate 70 系列（包含优享版）
Mate 70 Air
Mate 80 系列
Pura 70 系列
Pura 80 系列
Mate X5 系列
Mate X6 系列
Mate X7 系列
Mate XT 非凡大师
Mate XTs
Pura X 系列
Pocket 2 系列（包含优享版）
Pura X Max 系列
Pura 90 系列
Mate XT 2
Mate 90 系列
nova 12 系列（不包含活力版）
nova 13 系列
nova 14 系列（包含活力版）
nova 15 系列
nova Flip / nova Flip S
nova 16 系列
MatePad Pro 13.2 2025 款（全网通版）
MatePad Pro 13.2 2023 款（全网通版）
MatePad Pro 12.2 2024 款（全网通版）
MatePad Mini 8.8 英寸
畅享 70X
畅享 90 系列