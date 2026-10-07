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华为 5A 通信技术最新设备清单公开，新增 Mate 90 系列、Mate XT 2 等机型

2026/10/7 23:06:23 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 7 日消息，华为官网“悄悄”更新了 5A 相关问题的支持文档，公布了支持 5A 通信技术的最新机型清单，涵盖手机及平板产品线，新增 Mate 90 系列、Mate XT 2 等机型

华为明确，5A 只代表华为终端先进的通信技术，而非网络制式，既不等同于 5G-A（5GA），也不等同于 5.5G。5A 技术没有单独的开关，无需用户额外付费或手动设置，支持机型将在系统状态栏默认显示 5A 标识。

IT之家附支持 5A 通信技术的机型名单：

  • Mate 60 系列

  • Mate 70 系列（包含优享版）

  • Mate 70 Air

  • Mate 80 系列

  • Pura 70 系列

  • Pura 80 系列

  • Mate X5 系列

  • Mate X6 系列

  • Mate X7 系列

  • Mate XT 非凡大师

  • Mate XTs

  • Pura X 系列

  • Pocket 2 系列（包含优享版）

  • Pura X Max 系列

  • Pura 90 系列

  • Mate XT 2

  • Mate 90 系列

  • nova 12 系列（不包含活力版）

  • nova 13 系列

  • nova 14 系列（包含活力版）

  • nova 15 系列

  • nova Flip / nova Flip S

  • nova 16 系列

  • MatePad Pro 13.2 2025 款（全网通版）

  • MatePad Pro 13.2 2023 款（全网通版）

  • MatePad Pro 12.2 2024 款（全网通版）

  • MatePad Mini 8.8 英寸

  • 畅享 70X

  • 畅享 90 系列

华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会专题

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