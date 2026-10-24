美国公开第 7 批 UAP 解密档案：含 28 份文件，累计已公开 478 份

IT之家 10 月 24 日消息，美国战争部（Department of War，原国防部）于当地时间昨日（10 月 23 日）发布博文，公开第七批经解密的“不明异常现象”（UAP，常被通俗称为 UFO）历史档案。

该批资料隶属“总统 UAP 接触事件解封与报告系统”（PURSUE），公众可在官方专页 WAR.GOV/ UFO 查阅、检索和下载。IT之家附上相关图片如下：

五角大楼首席发言人肖恩 · 帕内尔（Sean Parnell）在声明中表示，本轮公开的是第七批解密及历史性 UAP 文件；相关资料将继续集中存放在 WAR.GOV/ UFO，后续档案将按“滚动方式”陆续发布。他还称，战争部正与相关机构伙伴推进整理与发布下一批文件。

一张来自此前解密的 UFO 档案的图片

据多家媒体报道，第七批新增 28 份文件，该档案库累计公开文件达到 478 份。新资料涵盖 20 世纪 40 年代、50 年代及 60 年代的历史目击记录，也包括较新的调查备忘录和现场研究材料。

其中最受关注的内容，是有关一处敏感设施附近出现“黑色三角形物体”的多份报告。报道称，三名联邦执法人员目击该物体，其移动速度异常，且热成像设备未能探测到其热信号；官方文件中还包含相关形状示意图。