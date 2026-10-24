悉尼一男子告诉 Claude“自己想枪击托儿所”，被警方逮捕

IT之家 10 月 24 日消息，澳大利亚悉尼一名男子戴维 · 兰 · 萨克雷向 Anthropic 的聊天机器人 Claude 透露，自己想杀害住所附近一家托儿所的儿童，随后被警方逮捕。

据《悉尼先驱晨报》报道，29 岁的萨克雷与 Claude 的对话引起了国际刑警组织注意，随后于当地时间 18 日被警方拘留。警方指控他利用通信服务实施骚扰、恐吓或冒犯行为，涉嫌违反澳大利亚刑法。

检方提交的文件显示，萨克雷曾对 Claude 说：“我现在就想去附近的韦斯特菲尔德购物中心，朝当地的托儿所开枪扫射。”

报道提到，国际刑警组织通过什么途径获取了聊天记录，以及 Anthropic 是否主动向国际刑警组织提供了对话内容，目前均不清楚。

萨克雷不仅谈到了袭击当地托儿所、大规模杀害儿童，还在对话中提到了纳维德 · 阿克拉姆。

IT之家注：阿克拉姆被控于 2025 年 12 月在悉尼邦迪海滩举行的犹太教光明节庆祝活动中发动袭击，造成 15 人死亡，是该案的恐怖袭击嫌疑人。

检察官在法庭上指出：“他就是想像邦迪那名涉嫌实施恐怖袭击的男子一样，在悉尼大开杀戒。通过他与聊天机器人的对话，我们可以了解他究竟在想什么。”

萨克雷的辩护律师则称，当事人只是情绪失控，借聊天机器人发泄不满。律师解释说，萨克雷患有耳部感染，因此感到压力和烦躁，所说的话根本不能当真。

他还强调，萨克雷一直以为自己与 Claude 的对话属于私人交流。据《悉尼先驱晨报》报道，萨克雷将接受心理健康评估。

IT之家获悉，AI 聊天机器人正逐渐成为一些陷入有害妄想、执念或思维紊乱的用户倾诉心事的对象，也由此引发担忧。

已有多起犯罪事件被认为与当事人长期使用聊天机器人存在关联，包括一起杀人后自杀案，以及 2025 年美国佛罗里达州立大学枪击案、今年 2 月的加拿大塔布勒岭校园枪击案等大规模枪击事件。

部分跟踪骚扰者以及存在偏执、过度迷恋等问题的人，也会从随时回应、倾向于顺从用户的 AI 聊天机器人那里获得支持。