上海警方大数据精准打击“职业碰瓷大户”：一年多制造交通事故 200 余起，涉案金额达 60 余万元

IT之家 10 月 24 日消息，据上海市公安局交通警察总队披露，看似寻常的车辆碰擦，背后可能是精心策划的“碰瓷”骗局。针对手法隐蔽、取证难度大的交通事故“碰瓷”诈骗，上海警方依托大数据精准研判，多警种协同攻坚，在全市开展专项打击行动，已成功抓获 6 名涉嫌“碰瓷”诈骗的犯罪嫌疑人。

在此次行动中，交管总队专案组成功抓获了一名高频作案的“碰瓷大户”。据调查，朱某堪称“职业碰瓷人”，他日常驾车在黄浦、徐汇、浦东等各区域道路四处巡游，专门瞄准其他车辆变道时制造轻微碰擦，单日最高连续作案 5 起。

IT之家注意到，朱某单次索赔金额仅数百元至一千元，靠频繁作案累积非法所得。由于事故形态常见，赔付金额较低，对方驾驶员大多没有察觉异常。专案组展开多方取证，通过调取沿途公共视频、逐一收集受害人证言、全面核查保险理赔材料等，构建起完整证据链。

到案之初，朱某拒不承认其故意制造交通事故实施诈骗，但面对大量确凿证据，最终认罪伏法。经查，2025 年以来，朱某依靠上述手法累计作案 200 余起，涉案金额达 60 余万。目前，朱某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

IT之家提醒：此类职业“碰瓷”作案套路成熟、伪装性强，专门利用车主急于了事的心态实施诈骗。广大驾驶员驾车途中如发生交通事故，遇到对方伤情与现场不符、刻意纠缠要求私了、拒绝走正规流程等可疑情况，务必提高警惕，第一时间报警、留存现场照片及视频证据，谨防落入“碰瓷”骗局。