微软“邮件革命”仅一年就退场：Outlook 收件箱 AI 整理 Prioritize My Inbox 功能下周起停用

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称微软已宣布将于 2026 年 10 月 26 日开始，退役 Outlook 中的“优先处理我的收件箱”（Prioritize My Inbox）功能。

IT之家援引博文介绍，该功能于 2025 年上线，主要通过调用 Copilot AI 帮助 Outlook 用户整理邮件，从而在大量邮件中，帮助用户更快找到真正需要优先处理的内容。该功能在上线初期，被微软称之为“电子邮件革命”。

时任微软数字部门首席产品经理的马修 · 马尔津斯基（Matthew Marzynski）曾表示：

想象一下，如果每个人都能拥有自己的私人助理，帮你筛选并推送最有价值的信息，那该有多好。 “优先处理我的收件箱”就相当于拥有一个私人助理。它可以提高你的响应速度，节省时间，让你专注于优先事项，并帮助你处理业务关键沟通。它还能减轻我们面对海量未读邮件时的压力。

该功能可以利用 Copilot 学习用户的工作方式与邮件处理习惯，自动识别与其工作流程最相关的邮件，并将它们突出显示在收件箱中。

用户还可以通过筛选器和自定义提示，告诉 Copilot 哪些类型的邮件更重要，例如客户回复、会议安排、审批请求或特定项目相关邮件。

不过该功能上线仅约 1 年时间，微软便决定将其撤下。根据官方公告，该功能将于 2026 年 10 月 26 日起开始退役，并逐步下线，预计到 2027 年 3 月底从所有 Outlook 客户端完全移除。

公司并未详细说明原因，只表示移除该功能有助于简化 Outlook Copilot 的整体体验。对于依赖 AI 自动整理邮箱的用户而言，未来仍可使用“重点收件箱”等传统方式管理邮件。