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AI 按钮回归：微软修复 Win10/Win11 经典版 Outlook 的 Copilot 入口消失问题

2026/10/20 9:41:20 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 bleepingcomputer 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称微软公司已面向经典版 Outlook 推送补丁，修复 Copilot Chat 和 Copilot 按钮消失问题。

IT之家曾于 9 月 17 日报道，微软承认表示经典版 Outlook 升级 Build 20026.20182 及更高版本后，部分拥有 Copilot Chat 许可证或付费 M365 Copilot 账户的用户，可能失去 Copilot Chat 与 Copilot 入口。

受此影响的人会遇到以下一个或多个问题：

  • 右上角功能区上方缺少 Copilot 按钮。

  • 经典版 Outlook 左侧应用栏或“更多应用”区域中缺少 Copilot 图标。

  • 在“添加应用”中，Copilot 可能显示为可用应用，但选择“打开”没有任何反应。

  • 通过功能区自定义添加 Copilot 功能后，该命令可能显示为不可用或灰色。

在问题根源方面，微软表示该问题源于 Outlook 未能从用户配置文件中检索到所需的账户信息。由于 Copilot 按钮缺失可能涉及许可、Microsoft 365 应用配置、更新通道、隐私设置及其他环境因素，微软建议仍受影响的用户使用官方 Copilot 故障排除工具，并在 Microsoft 365 应用中查找和启用缺失的 Copilot 按钮。

对于仍未看到 Copilot 按钮的用户，微软提供了临时解决方法：在经典版 Outlook 中依次进入“文件 > 选项 > 高级”，在“Outlook 窗格”下勾选“在 Outlook 中显示应用”。用户也可改用新版 Outlook、Outlook 网页版中使用 Copilot。

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关键词：CopilotOutlook微软

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