AI 按钮回归：微软修复 Win10/Win11 经典版 Outlook 的 Copilot 入口消失问题

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 bleepingcomputer 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称微软公司已面向经典版 Outlook 推送补丁，修复 Copilot Chat 和 Copilot 按钮消失问题。

IT之家曾于 9 月 17 日报道，微软承认表示经典版 Outlook 升级 Build 20026.20182 及更高版本后，部分拥有 Copilot Chat 许可证或付费 M365 Copilot 账户的用户，可能失去 Copilot Chat 与 Copilot 入口。

受此影响的人会遇到以下一个或多个问题：

右上角功能区上方缺少 Copilot 按钮。

经典版 Outlook 左侧应用栏或“更多应用”区域中缺少 Copilot 图标。

在“添加应用”中，Copilot 可能显示为可用应用，但选择“打开”没有任何反应。

通过功能区自定义添加 Copilot 功能后，该命令可能显示为不可用或灰色。

在问题根源方面，微软表示该问题源于 Outlook 未能从用户配置文件中检索到所需的账户信息。由于 Copilot 按钮缺失可能涉及许可、Microsoft 365 应用配置、更新通道、隐私设置及其他环境因素，微软建议仍受影响的用户使用官方 Copilot 故障排除工具，并在 Microsoft 365 应用中查找和启用缺失的 Copilot 按钮。

对于仍未看到 Copilot 按钮的用户，微软提供了临时解决方法：在经典版 Outlook 中依次进入“文件 > 选项 > 高级”，在“Outlook 窗格”下勾选“在 Outlook 中显示应用”。用户也可改用新版 Outlook、Outlook 网页版中使用 Copilot。

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