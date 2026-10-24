1099 → 543 元国补直降：华为 WATCH FIT 5 智能手表 5 折新低，1.82 英寸 AMOLED 屏

华为 WATCH FIT 5 智能手表 2026 年 4 月开售，该表主打超轻薄大屏 + 腕上微运动 + 长续航，售价 1099 元起。

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据介绍，华为 WATCH FIT 5 智能手表采用全新轻薄设计，机身重约 27g、厚度约 9.5mm；配备一块 1.82 英寸 AMOLED 屏，支持 2500 尼特峰值亮度。

这款智能手表提供风信紫、向新绿、韵律黑、悦动白、光织银等五款外观颜色，可选氟胶表带或者尼龙表带。光织银表带采用 100% 环保再生尼龙、表体采用 100% 再生铝合金、底壳融入 13.75% 再生玻纤材料。

华为 WATCH FIT 5 提供趣味贴纸、视频表盘、舞林萌主等多彩表盘；华为首发腕上微运动功能，覆盖头颈、肩背等全身 10 个部位，一共 30 组动作。同时这款手表还带来了微运动专属运动表盘。

该智能手表还搭载华为向日葵定位系统，支持实时心率监测、跑步功率实时呈现、配速 / 心率等专业跑步数据显示等功能；升级 6 LED + 6 PD PPG 模组，心率血氧检测更精准，同时支持 HRV 心率变异性指标。

此外，华为 WATCH FIT 5 支持录音机、天气、碰一碰支付、星闪查找、星闪车钥匙等功能；升级 64GB 空间，可下载表盘、音乐、地图、应用等。IT之家注意到，新表还升级高硅电池，轻度使用场景续航约 10 天、AOD 模式约 4 天。

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