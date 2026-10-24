英伟达发布 RTX Remix 1.6:《我的世界》Java 版游戏迎来路径追踪，A 卡性能提升约 20%

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 23 日）发布博文，报道称英伟达更新 RTX Remix，升级到最新 1.6 版本（GitHub 页面显示为 1.6.1），主要升级 DLSS 和 ComfyUI 2.0 资源管线，并实验性支持 Java 版《我的世界》游戏。

IT之家注：RTX Remix 是英伟达推出的开源 PC 游戏重制与模组平台，目标是让社区开发者和玩家把老游戏升级为现代光追画面：加入路径追踪光照、物理材质（PBR）、高分辨率贴图、反射、阴影和全局光照等效果。

在最新 1.6 版本中，英伟达重点引入 DLSS 5 的 3D 引导神经渲染、最高 6 倍多帧生成、原生 Windows on ARM 支持以及更强的 AI 模组制作工具，并实验性支持《我的世界》Java 版游戏。

DLSS 5 的 3D 引导神经渲染会结合游戏几何、纹理与光照信息，用 AI 改善画面中的光照和材质表现。模组作者还能在 RTX Remix Toolkit 中选择 A、B、C 三种模型，并调整高光、体积效果及按材质设置控制蒙版，从而更精细地掌控重制后的视觉风格。

性能方面，RTX Remix 1.6 加入 DLSS 帧生成性能模式（Preset C），以更轻量的算法降低帧生成开销，但会带来一定画质折损。

对于支持的 GeForce RTX 50 系列显卡，新版本还提供 5 倍和 6 倍多帧生成，可显著提高画面显示帧率；不过 NVIDIA 提醒，生成帧并不会像原生渲染帧那样直接提升游戏底层模拟速率和操作响应。

本次更新推出了一款基于 Fabric 的模组，为 Java 1.21.1 版《我的世界》带来路径追踪光照、反射、阴影和全局光照，并配套 PBR 纹理资源包与演示地图。该功能目前仍处于早期测试阶段，模组兼容性有限，部分方块、场景和玩法可能出现视觉或性能问题。

此外，RTX Remix 1.6 还升级了 ComfyUI 2.0 集成，方便创作者生成和处理纹理、网格等素材；新增的 MCP 集成则让兼容的 AI 智能体能够调用工具、自动化部分模组工作流。

值得一提的是，AMD GPU 用户还能受益于一项优化，该优化会在 Windows 系统下默认选择 TraceRay 实现。NVIDIA 指出，根据社区反馈，使用 AMD 驱动程序 26.6.4 后，性能提升约 20%，帧率从 53 FPS 提升至 63 FPS，但实际结果会因硬件配置和游戏的不同而有所差异。