V 社正式为 Steam 推出“个人日历”功能：可智能推荐即将发售游戏、支持个性化定制

IT之家 10 月 24 日消息，V社宣布旗下 Steam 个人日历（Personal Calendar）功能现已结束 Steam 实验室的实验阶段，正式成为 Steam 商店的常规功能，目前玩家可通过 Steam 商店主页或个人日历页面访问使用（https://store.steampowered.com/personalcalendar/）。

据IT之家了解，这款“个人日历”本质上是一种推荐引擎，会根据用户的兴趣筛选即将推出的游戏，并将这些新作按发售时间分布到日历的相应日期中，方便用户直观查看。官方强调，个人日历中的游戏推荐完全由算法生成，不存在付费购买推荐位的情况。

Valve 在介绍中表示：“我们一直认为，以日历形式可视化呈现即将发售的游戏，有助于用户更清晰地了解心仪新作的上线时间还有多久。因此，这一新的日历视图会从即将发售的游戏列表中，筛选出最可能符合用户个人偏好的作品，并将其按时间轴排列，让用户一目了然。”

公开信息显示，个人日历于 2025 年 10 月首次在 Steam 实验室推出。经过约 11 个月的开发与反馈收集，V社陆续加入了更完善的筛选和显示选项，并优化了对抢先体验转正式版、愿望单游戏及 DLC 等内容的支持。

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