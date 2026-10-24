小鹏汽车官宣在欧洲四国实现累计销量破万，覆盖丹麦、挪威、法国、德国

IT之家 10 月 24 日消息，小鹏汽车官方昨日宣布，在欧洲四国（丹麦、挪威、法国、德国）实现了累计销量破万，同时小鹏 G6 和 G9 也多次获得了当地销量第一。

据IT之家此前报道，在小鹏 G9L 巴黎车展全球上市发布会上，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏表示，2026 年上半年，小鹏在法国的销量位居中国新势力品牌第一。何小鹏还表示，目标是到 2030 年底全球年销量达到 100 万辆，其中欧洲占一半。

值得一提的是，欧洲本地首台小鹏 G9L 已于 10 月 7 日在麦格纳奥地利工厂顺利完成试制。小鹏集团还当选了联合国欧洲经济委员会（UNECE）GRVA / WP.29 框架下，新设的“自动驾驶场景相关信息交换工作组”（TF-ESRI）秘书长。这也是中国企业首次在联合国自动驾驶法规核心框架下担任秘书长。

延伸阅读

据小鹏汽车公布的细分市场数据，小鹏 G6 在丹麦成为 2026 年中国纯电车型销量第一，在法国、德国获得 2026 年第三季度中国新势力纯电中型 SUV 销量榜首；小鹏 G9 则在挪威获得 2026 年中国新势力纯电中大型 SUV 销量第一。

小鹏汽车的出海布局最早自挪威开启，目前海外市场业务已扩展至数十个国家和地区。官方数据显示，其海外累计交付量已超过 10 万台，其中欧洲市场贡献约 60% 的份额；2026 年第二季度海外单季销量首次突破 2 万台，同比增长 81%。

文中提到的麦格纳奥地利工厂位于格拉茨，是全球唯一生产奔驰 G 级的制造基地。小鹏 G9L 于 2026 年 10 月 7 日在该工厂完成欧洲本地首台试制，成为该工厂投产下线的第 4 款小鹏车型。除制造端外，小鹏已在德国慕尼黑设立研发中心，负责法规认证、底盘调校及本地化智驾测试等工作。

小鹏 G9L 于 2026 年 10 月 12 日在巴黎车展全球上市，法国市场售价 74990 欧元（约合人民币 56 万元）起，并在德国、荷兰、比利时、挪威、丹麦、瑞典、奥地利等欧洲国家同步开启订购。该车车长超 5.1 米、轴距 3.1 米，提供 6 座和 7 座两种布局，搭载 800V 高压平台与 5C 超充技术，电量从 10% 充至 80% 最快需 11.7 分钟，纯电版 WLTP 续航最高 591 公里。

关于联合国相关职务，TF-ESRI 工作组由法国和中国共同担任主席，小鹏代表国际汽车制造商协会（OICA）当选秘书长，与国际自动机工程师学会（SAE）秘书长共同支持工作组运行，此次任职获得中国汽车工业协会（CAAM）支持。该工作组汇聚全球监管机构、认证主管部门、技术专家及产业代表，围绕自动驾驶在不同市场的道路环境、交通行为、安全表现及实际运行经验开展交流。

在智驾出海方面，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏于 2026 年 7 月在德国完成小鹏图灵 AI 智驾的本地化验收测试，搭载第二代 VLA 大模型的小鹏图灵 AI 智驾成为国内首家以“同一套模型”打通中国与欧洲的企业。2026 年 9 月，新华社记者曾在荷兰阿姆斯特丹实地测试小鹏 NGP 与特斯拉 FSD。

此外，小鹏此前在慕尼黑举办欧洲首场全球发布会，推出首款面向全球的车型 MONA L03，在欧洲门店尚无试驾车的情况下订单已突破 1.2 万辆。目前小鹏已在全球设有 8 大研发中心和 6 大生产基地，销售网络覆盖 82 个国家和地区，拥有超 1200 家门店。