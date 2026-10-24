研究人员通过 DNS 数据库发现数千个公开的 Muse 聊天记录分享链接，Meta 已修复

IT之家 10 月 24 日消息，Meta 旗下个人 AI 助手 Muse 的对话分享功能被曝存在隐私风险。

网络安全研究团队 Claroc 于 10 月 18 日发布报告称，研究人员通过被动 DNS（Passive DNS）查询发现，超过 6800 个 Muse 分享页面的域名可以被检索到，部分页面包含个人财务资料、企业内部文件及机密会议准备信息。Meta 随后暂停了该功能，并表示正在调查问题及评估改进方案。

Claroc 研究团队发现，Muse 会根据用户分享的对话标题生成网页地址，并将其部署在 cf.metaaiusercontent.com 域名下。由于对话标题被写入子域名，当用户或接收者访问分享页面时，相关域名可能被被动 DNS 服务记录，进而出现在可查询的历史 DNS 数据库中。

研究人员表示，通过一次被动 DNS 查询，他们便发现了超过 6800 个分享页面的主机名。Claroc 随后抽查了数百个页面，发现其中部分内容涉及企业营收审查文件、小企业贷款申请、银行欺诈警报、房地产投资数据，以及员工年度休假安排等敏感信息。研究人员还发现，一名候选人为与一家前沿 AI 实验室负责人进行机密电话沟通准备的材料，其中包含内部联系人信息和会议时间。

Claroc 指出，相关页面无需登录 Meta 账号即可访问，只要能够获得对应链接即可查看内容。问题并非源于攻击者破解了随机生成的标识符，而是因为完整域名被记录在被动 DNS 数据库中，研究人员可以通过查询重新发现这些分享地址。

Claroc 于 10 月 8 日通过 Meta 的漏洞赏金计划提交了相关问题。Meta 发言人对此回应称，用户可以分享特定的 Muse 内容，并生成可通过链接访问的页面；公司已暂停这一功能，以审查研究报告并考虑如何调整链接的可发现性。

Claroc 在 10 月 20 日更新的报告中表示，研究团队重新检查了此前能够在未登录状态下打开的 40 个分享页面，发现这些页面均已无法访问，相关主机名返回错误。IT之家注意到，已经进入被动 DNS 历史记录的域名及其对话标题仍然存在，暂停分享功能并不能彻底抹除此前留下的历史记录。

研究团队同时强调，此次调查仅覆盖特定域名模式和一种发现渠道，不能据此推断 Muse 全部分享内容的暴露规模。Claroc 表示，没有证据表明这些页面已被恶意利用，也无法确定其他人是否曾在研究团队发现之前访问过相关内容。

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