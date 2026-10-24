刘慈欣监制《三体·大史》年内开机，导演杨磊称演员都已“众神归位”

IT之家 10 月 24 日消息，2026 年是《三体》小说发表 20 周年，在 2026 年三体日活动现场，导演杨磊确认《三体 · 大史》已定档 2026 年第四季度开机，目前处于开机前的最后冲刺阶段，演员已全部“众神归位”。

本片将延续剧版《三体》第一部核心班底，刘慈欣继续担任监制，杨磊执导，陆贝珂出任视觉导演；演员方面，于和伟饰史强，张鲁一饰汪淼，林永健特别出演。这一阵容在 2026 年 6 月腾讯视频大剧片单官宣时已经公布。

《三体 · 大史》的定位是《三体》首部真人衍生剧，全剧 12 集，时间线落在第一部“古筝行动”之后、第二部《黑暗森林》之前，填补两部正传之间约三年的剧情空白。

根据官方披露的剧情梗概，故事聚焦危机纪元初期：史强在 PDC 地球防务安全部任职期间身患绝症，在与汪淼告别之际，主流防御计划突遭重大打击，两人被迫再度联手调查，事件背后疑似涉及 ETO 的死灰复燃或隐秘势力的介入。

该剧采用原创故事，并非直接改编自原著中已有的段落，延续查案主线的同时铺开更广的群像叙事。活动现场还曝光了概念图，呈现了包含亚洲区、南极洲区等多个分区的生存实验空间，以及植物太空生存模拟实验的场景。

需要区分的是，《三体 · 大史》与正传第二部《三体 · 黑暗森林》是两个独立推进的项目。后者在 6 月同步官宣，由于和伟回归饰史强、段奕宏饰章北海，但导演不再是杨磊，罗辑的演员人选尚未公布。

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