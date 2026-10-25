全球最大“电力超市”开业，南方区域电力市场正式运行

IT之家 10 月 25 日消息，据央视财经报道，10 月 24 日，我国首个区域电力市场 —— 南方区域电力市场正式运行。

此举标志着全国统一电力市场建设迎来重大里程碑式节点。它打通了广东、广西、云南、贵州、海南五个省区的市场，把煤电、水电、核电、风电、光伏等都放到一个市场里买卖，按同一套规则竞价交易。值得一提的是，这是目前世界上最大、最繁忙的“电力超市”。五省区市场经营主体注册数量已经超过 29 万家，约占全国总量四分之一，将在同一个市场上开展常态化交易。

报道指出，从试点探索到正式运行，南方区域电力市场迈出“关键一步”，全国统一电力市场体系建设也迎来新进展。到 2030 年，全国统一电力市场体系将基本建成。

据新华社报道，数据显示，今年 1 月至 9 月，南方区域电力市场累计交易电量近 9000 亿千瓦时，占全网售电量比例超七成；新增售电量中，有四成是新能源提供；最大单日出清电量超 40 亿千瓦时，市场经营主体注册突破 29 万家；区域新能源发电利用率保持 95% 以上，支撑新能源成为全网第一大电源。

IT之家获悉，试运行期间，市场还实现与国家电网经营区联动互通，跨经营区交易电量达 194 亿千瓦时，西南水电、西北风光资源跨区域驰援粤港澳大湾区、长三角等地区的负荷中心。

相关阅读：