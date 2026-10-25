李小龙：2.4G / 5G 频段同时工作是 Wi-Fi 7 特性，华为在 Wi-Fi 6 时代通过私有协议提前支持

IT之家 10 月 25 日消息，博主 @不是郑小康 昨晚发文，谈及了华为鸿蒙 HarmonyOS 7 系统的使用感受。他称在华为 Pura X View 的鸿蒙 7 系统中，“貌似”不能 2.4G 和 5G Wi-Fi 一起连加速上网。

随后，华为终端 BG CTO 李小龙发文解答了上述问题：

Pura X View 可以的，Wi-Fi 2.4G 和 Wi-Fi 5G 同时工作，已经是 Wi-Fi 的标准特性了。只要是 Wi-Fi 7 的手机，都应该支持这个特性。在 Wi-Fi 6 时代，华为是通过私有协议提前支持了这个特性。

据IT之家了解，Wi-Fi 6 是无线网络标准组织 Wi-Fi 联盟提出新的命名规则，将 802.11ax 标准命名为 Wi-Fi 6，于 2019 年发布。使用 Wi-Fi 6 需要手机 / 平板和路由器都支持 Wi-Fi 6 功能。

华为在 Wi-Fi 6 时代曾推出 Wi-Fi 6+，其是华为在 Wi-Fi 6 标准协议之上，自研的芯片级协同技术，有更好的抗干扰性能。使用 Wi-Fi 6+ 需要手机 / 平板和路由器都支持 Wi-Fi 6+ 功能，其中部分手机要求路由器支持灵犀双 Wi-Fi 功能。

此外，华为还在 Wi-Fi 7 时代推出了 Wi-Fi 7+ 端到端芯片解决方案（依⁠托凌霄 760 系列路由与终端芯片，构筑端到端同源架构），支持动态窄频宽、真双频并发、无缝漫游等技术。凌霄 760 芯片应用于华为路由、凌霄 760M 芯片应用于华为手机、平板终端设备。