华为日本首家直营综合售后服务中心开业：落地东京千代田区神田须田町，紧邻秋叶原商圈

IT之家 10 月 24 日消息，据华为日本官网消息，华为日本首家直营综合售后服务中心已于昨日正式开业，落地日本东京都千代田区神田须田町 1 丁目 3-1 须田町大楼 1 楼，紧邻秋叶原商圈。

据介绍，开业期间（10 月 23 日～10 月 31 日），前 100 名用户可享最高 5,500 日元（IT之家注：现汇率约合 234.4 元人民币）维修人工费减免。此外，华为计划从 11 月开始，将每月第一周的周五至周日（3 天）定为“华为服务日”，提供免费清洗产品、原创激光刻印服务等。

IT之家附该店营业时间及服务详情如下：

延伸阅读

公开资料显示，华为进入日本市场可追溯至 2005 年，并于 2007 年进入日本的手机和平板电脑终端市场。2016 年 4 月 5 日，华为在日本的首家客户服务中心曾在东京开张，作为其在日本的产品展示、维修和服务窗口。

2014 年日本政府实施手机无锁化政策后，华为以高性价比策略加快抢占市场，2014、2015 年在日本廉价智能手机市场的占有率达到 26%。另据 2026 年 3 月底的数据，华为在日本手机出货量排名第五，市场份额为 6.2%。

“华为服务日”并非日本市场独有，华为在中国内地同样推行这一固定服务活动，时间也定为每月首周的周五、周六、周日，主要提供维修人工费减免、免费清洁保养、免费贴膜等项目。