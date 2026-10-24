iOS 27.2 剧透：苹果首款折叠 iPhone Duo 恐不支持 Apple Pencil 悬停功能

IT之家 10 月 24 日消息，消息源 @itspdfu 昨日（10 月 23 日）在 X 平台发布推文，通过挖掘 iOS 27.2 RC 内部代码，推测苹果首款折叠 iPhone Duo 可能不支持 Apple Pencil 的悬停（Hover）功能。

在兼容支持的 iPad 设备上，用户将 Apple Pencil 悬浮在屏幕上方（最高约 12 毫米）后，iPad 能识别笔的位置并给出实时预览，让你在真正落笔前看到效果，从而更精准地书写、绘画和操作。

IT之家此前报道，消息源 Max Weinbach 此前测试，安装 iOS 27.2 RC（候选版）后，iPhone Duo 已可正常配对并使用 Apple Pencil，预计正式版将于 10 月 26 日前后推送。

更新后，用户可在 iPhone Duo 展开后的 7.6 英寸内屏以及外侧屏幕上，使用 Apple Pencil 进行手写笔记、绘画、文档批注，并在受支持的应用中滚动页面。系统还提供防误触（palm rejection）设置，让书写和绘图体验更接近 iPad。

在兼容的手写笔方面，iPhone Duo 仅兼容 Apple Pencil（USB-C），并不兼容 Apple Pencil Pro、Apple Pencil 第二代及更早型号。

而最新消息称 iOS 27.2 的触控配置中缺少 iPad 所具备的 MaxHoverHeight 设置，推测 iPhone Duo 可能无法支持 Apple Pencil 的悬停功能。

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