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iOS 27.2 剧透：苹果首款折叠 iPhone Duo 恐不支持 Apple Pencil 悬停功能

2026/10/24 9:20:32 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 24 日消息，消息源 @itspdfu 昨日（10 月 23 日）在 X 平台发布推文，通过挖掘 iOS 27.2 RC 内部代码，推测苹果首款折叠 iPhone Duo 可能不支持 Apple Pencil 的悬停（Hover）功能。

在兼容支持的 iPad 设备上，用户将 Apple Pencil 悬浮在屏幕上方（最高约 12 毫米）后，iPad 能识别笔的位置并给出实时预览，让你在真正落笔前看到效果，从而更精准地书写、绘画和操作。

What Is Apple Pencil Hover & How Does It Work?

IT之家此前报道，消息源 Max Weinbach 此前测试，安装 iOS 27.2 RC（候选版）后，iPhone Duo 已可正常配对并使用 Apple Pencil，预计正式版将于 10 月 26 日前后推送。

更新后，用户可在 iPhone Duo 展开后的 7.6 英寸内屏以及外侧屏幕上，使用 Apple Pencil 进行手写笔记、绘画、文档批注，并在受支持的应用中滚动页面。系统还提供防误触（palm rejection）设置，让书写和绘图体验更接近 iPad。

在兼容的手写笔方面，iPhone Duo 仅兼容 Apple Pencil（USB-C），并不兼容 Apple Pencil Pro、Apple Pencil 第二代及更早型号。

而最新消息称 iOS 27.2 的触控配置中缺少 iPad 所具备的 MaxHoverHeight 设置，推测 iPhone Duo 可能无法支持 Apple Pencil 的悬停功能。

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关键词：Apple PenciliPhone Duo

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