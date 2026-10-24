苹果首款折叠 iPhone Duo 开售首日，部分用户反馈屏幕问题

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Cult of Mac 今天（10 月 24 日）发布博文，报道称苹果首款折叠 iPhone Duo 开售首日（昨日 10 月 23 日），在社交媒体上就开始流传多张内屏出现裂纹的照片。据报道，裂纹多沿折叠线向屏幕中心延伸，并向右侧边缘出现一排疑似坏点，损坏形态较为相似。

一名澳大利亚用户称，手机在折叠不到 20 次后，内屏沿铰链处发出“咔嚓”声并出现裂纹；其表示屏幕表面和外部铰链均未见明显撞击或异物损伤痕迹。另有用户称，部分演示机也在同一位置出现损坏。

网友 u/Bitter_Offer7123 昨日在 Reddit 社区发帖，分享了一张图片，预估是日本地区的 iPhone Duo 演示机，不过目前社区版主仍在求证图片真实性。

目前相关说法仍属零散用户报告，尚无官方统计或权威检测结论。Reddit 版主也提醒，相关帖子未经核实，不能确认图片真实或造假。

数码博主 @i冰宇宙 昨日（10 月 23 日）在 X 平台也分享了一组图片，称“一些中国消费者在 iPhone Duo 发售首日遇到了屏幕问题。”IT之家附上相关图片如下：

小红书上也有部分用户分享了屏幕故障的图片：

IT之家网友 @致敬乔布斯 今天也分享了一张相关图片，展示了出现屏幕问题的 iPhone Duo：