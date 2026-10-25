沃尔沃“下饺子”：2030 年底前发 13 款新车，明年先上 3 款

IT之家 10 月 25 日消息，当地时间 23 日，据外媒 Electrek 报道，沃尔沃将推进规模空前的新车发布计划，准备在 2030 年底前推出 13 款新车。所有新车都将针对美国、欧洲和中国等不同市场的需求进行开发，其中 3 款将于 2027 年亮相。其中 1 款面向欧洲市场，另外 2 款面向中国。

沃尔沃计划 2027 年推出一款价格更低的电动汽车，采用 SPA3 平台打造。新车将是继 EX60 之后，沃尔沃第二款基于 SPA3 平台开发的车型，尺寸更小，售价也更低。

EX60 迄今已在欧洲获得超过 5 万份订单，被沃尔沃称为“大获成功”。接下来，沃尔沃将推出的第二款采用 SPA3 平台的电动汽车会面向全球市场打造，瞄准欧洲规模庞大、价格较低的细分市场。首批车辆计划 2027 年夏季过后交付。

沃尔沃尚未透露更多信息，外界猜测新车将成为现款 EX40 的继任车型。

SPA3 平台既能用于轿车，也能支持紧凑型 SUV EX30 以及采用三排座椅布局的 EX90。考虑到新车面向大众市场，预计会采用 SUV 车身。

此外，沃尔沃将在 2027 年底前推出一款全新纯电跨界 SUV，起售价低于 5 万美元（IT之家注：现汇率约合 33.4 万元人民币）。新车预计命名为 EX50，车身比现款 EX40 更高、更长。

今年 7 月，沃尔沃向欧盟知识产权局提交了 EX50 商标注册申请。申请文件披露的信息确认，EX50 将是一款电动汽车。

与此同时，沃尔沃正加快推进 XC90 和 XC60 首批长续航插混车型的生产。首批车辆计划于 2026 年率先在欧洲交付，随后不久在美国交付。

2027 年第一季度，沃尔沃将在美国查尔斯顿投产 XC60。公司还计划在 2030 年底前投产第二款提供多种动力系统选择的全新车型。