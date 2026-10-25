华为 Mate 90 RS / Pro Max 典藏版推 HarmonyOS 7.0.0.111SP13 升级，优化与睿影 Z10 模块相机连接

IT之家 10 月 25 日消息，华为 Mate 90 RS 非凡大师和 Mate 90 Pro Max 典藏版推送了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111SP13 版本升级。系统包大小约 722.38MB，智慧修图人像大片推荐能力升级，支持修图后二次调节精修效果，同时畅连支持当面快速建群。

▲ IT之家实拍：华为 Mate 90 Pro Max 典藏版

IT之家附华为 Mate 90 RS 非凡大师和 Mate 90 Pro Max 典藏版此次更新内容如下：

图库 智慧修图人像大片主动推荐能力升级，支持修图后二次调节精修效果。 畅连 支持当面快速建群，和身边朋友选择相同进群口令或者通过碰一碰邀请，快速进入同一个群聊（参与方均需支持该功能）。 相机 优化相机在烟花拍摄、长焦等场景的拍摄稳定性，提升成像质量与拍摄体验。 桌面 优化桌面部分场景稳定性。 小艺 优化小艺输入法键盘输入操作体验。 系统 1.优化通信共享设备连接体验。

2.优化整机系统稳定性，让您的设备运行更稳定。 系统扩展特性 对系统扩展特性进行同步更新，增强特性功能，提升用户体验。

此次 Mate 90 RS / Pro Max 典藏版的新版本更新日志与此前 Mate 90 系列手机统一推送的“7.0.0.111 SP12”版本保持一致。但据用户反馈，该版本实际上优化了与华为睿影 Z10 模块相机的连接体验，此前有用户反馈在更新 111 SP12 版本后无法连接睿影 Z10（概率性复现）。

参考IT之家此前报道，华为睿影 Z10 模块相机代号“金刚”，集成红枫等多种传感器，支持与手机 SoC 协同，通过软硬芯 AI 协同 + 智能融合对焦，实现对焦快、准、稳；拥有独立光学防抖模块，与麒麟芯片协同，可实现旗舰级防抖体验。