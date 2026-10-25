张雪时隔 17 年再战“水上漂”：将亲自上阵类比为打游戏，称“不可能自己的号让别人去玩”

IT之家 10 月 25 日消息，“张雪机车”创始人张雪将于今日驾驶改装摩托车 MX450，在湖南省怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇小坡村挑战“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”吉尼斯世界纪录。

新华社记者在挑战前对张雪进行了专访。面对记者提问：“十七年前挑战失败，为何现在再次挑战？”张雪表示：“我们每个人，他在做一件事没有做成以后，心里多少还是有些小遗憾，然后再加上我们这段时间，MX450 开发完成了，所以它的那个硬件条件是达成了，然后又有这么好的一个契机，那么就把前面的小遗憾给补上。”

关于为何选择亲自上阵，张雪也给出了自己的解释：“一个很好玩的事儿！就像你喜欢打游戏，你不可能你的号让别人去玩啊。打游戏本身就是享受啊！”

据IT之家了解，这场挑战要追溯到 2009 年。当时 22 岁的张雪在央视节目中骑着一辆车轮上焊着铁皮的摩托车冲向水面，四次尝试全部落水，最远只滑出 20 米，离他自己定下的 26 米目标差了一口气。

17 年后，他从修车学徒做到了“张雪机车”的创始人，品牌今年在世界超级摩托车锦标赛（WSBK）西班牙站收官后拿下车手年度亚军和制造商年度第三名。

重启挑战的念头始于今年 3 月有人提及那段旧经历，随后团队扎扎实实准备了三个多月，张雪将两段挑战的心境总结为“当年未知的东西更多，心里完全没底”，这一次“心态稳得多、信心也足得多”。

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