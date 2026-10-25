40.74 公里！张雪时隔 17 年圆梦“水上漂”，刷新改装摩托车在开阔水域行驶最远距离吉尼斯世界纪录

IT之家 10 月 25 日闪讯速报，“张雪机车”创始人张雪今日驾驶改装摩托车 MX450，在湖南省怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇小坡村，以 40.74 公里的成绩，刷新“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”吉尼斯世界纪录。

时隔 17 年，张雪当年未能实现的心愿，终于在家乡的水面上如愿达成。

本次挑战中，张雪驾驶 MX450 改装摩托车，在开阔河道行驶，打破原 31.8 公里的吉尼斯世界纪录。吉尼斯官方认证团队全程现场见证、核验相关数据，确认挑战有效，全新纪录就此诞生。

据IT之家了解，这场挑战要追溯到 2009 年。当时 22 岁的张雪在央视节目中骑着一辆车轮上焊着铁皮的摩托车冲向水面，四次尝试全部落水，最远只滑出 20 米，离他自己定下的 26 米目标差了一口气。

重启挑战的念头始于今年 3 月有人提及那段旧经历，随后团队扎扎实实准备了三个多月，张雪将两段挑战的心境总结为“当年未知的东西更多，心里完全没底”，这一次“心态稳得多、信心也足得多”。

17 年前，张雪曾 4 次驾驶摩托车挑战“水上漂”，连人带车摔进水里，遗憾失利。张雪表示，今天在故乡圆梦，也是想让这片土地被世界看见。

延伸阅读 张雪是“张雪机车”创始人。他 14 岁便做起修车学徒，19 岁时曾骑着一辆旧本田冒雨追赶湖南卫视节目组 100 多公里，只为争取进入车队的机会；2017 年他联合创立凯越机车，将年销量从 800 台做到 30000 台，并带队参加 2023 年达喀尔拉力赛。因坚持自研发动机与投资人产生理念分歧，他于 2024 年 4 月用自己的名字创立张雪机车。 文中提到的 17 年前挑战，指的是 2009 年 10 月 29 日，当时 22 岁的张雪登上央视《人与社会》栏目，希望通过骑摩托车完成“水上漂”来吸引职业车队的注意，但连续四次尝试均未成功，最远仅滑行约 20 米。 张雪是“张雪机车”创始人。他 14 岁便做起修车学徒，19 岁时曾骑着一辆旧本田冒雨追赶湖南卫视节目组 100 多公里，只为争取进入车队的机会；2017 年他联合创立凯越机车，将年销量从 800 台做到 30000 台，并带队参加 2023 年达喀尔拉力赛。因坚持自研发动机与投资人产生理念分歧，他于 2024 年 4 月用自己的名字创立张雪机车。 此次挑战的吉尼斯官方认证类别为“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”，核心考核水面持续滑行的距离。此前该项目的世界纪录约为 31.8 公里，由一名澳大利亚车手保持；张雪团队将目标距离设定为 40 至 41 公里。按挑战规定每人只有一次机会，张雪先挑战，若出现失误则由技术负责人邓连松接力继续。由于水域条件限制，约 40 公里的航线需连续掉头 7 次才能完成，转弯时需降速、浮板与水面接触面积变小，被团队视为整项挑战最大的风险点。 挑战所用的 MX450 是张雪机车尚未上市的自研车型，定位专业轻量化越野，搭载团队自研单缸发动机，整车重约 104 公斤、功率 60 多匹马力，整车配件全部由团队自主研发设计。为实现水上滑行，团队将后轮换成特制的大尺寸桨叶轮，并在前后焊接钢结构桨板，让车辆在高速时借助水面升力“漂”起来；动力端则加厚牙盘以增强扭矩，并研发加大油箱以保证长距离续航。整套改装历经数月、多版迭代，轮胎调整了 3 次，浮板从初版优化到第六版。 赛事技术负责人邓连松是国家一级摩托车运动员，也是张雪多年的核心搭档，本次挑战的全套车辆改装、水路调校与平衡优化均由他带领团队主导完成。据团队测算，全程挑战预计耗时 35 至 38 分钟，对车手体能、专注力和车辆稳定性都是极致考验。

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