保时捷在美召回 548 辆 911/718：存在掉轮风险，车主应立即停驶

IT之家 10 月 25 日消息，当地时间 23 日，据美媒 Car And Driver 报道，数百辆保时捷 911 和 718 跑车正面临车轮脱落的风险。

保时捷宣布扩大此前因车轮中央锁止装置存在缺陷而发起的召回，并要求受影响车主立即停驶。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的数据显示，此次新增召回 548 辆 2024 款汽车，涉及 911 GT3、911 GT3 RS、911 Turbo、911 Turbo S、911 S/T、911 Carrera GTS、718 Cayman GT4 RS 和 718 Spyder RS。

保时捷最早于 2024 年 10 月召回 2251 辆 2024 款汽车，并向车主发出“请勿驾驶”警告。新增召回车辆同样不得继续驾驶。

今年 5 月和 8 月，保时捷又接到两起车轮中央锁止部件断裂的报告，随后与零部件供应商展开联合调查。调查发现，最初的缺陷部件筛查流程存在疏漏，未能识别全部潜在问题部件。进一步调查显示，更多车辆可能使用了同一批不合格材料制造的零部件，因此需要扩大召回范围。

IT之家获悉，保时捷的中央锁止式轮毂通常只配备在旗下性能最强的跑车上，这其中就包括了拥有极高极速和横向抓地力的 911 Turbo S、911 GT3 RS，以及限量发售的 911 S/T。

保时捷预计将通过电话、电子邮件及 My Porsche 应用通知受影响车主，要求停止驾驶车辆。授权经销商将检查车轮中央锁止紧固装置，并免费更换存在制造缺陷的部件。