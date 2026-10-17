英伟达 CEO 黄仁勋乐观回应近期 AI 概念股大跌：一切都会过去

IT之家 10 月 17 日消息，面对近期 AI 概念股的大幅下跌，英伟达 CEO 黄仁勋依然乐观，认为 AI 带来的积极影响很快就会盖过投资者的担忧。“一切都会过去，道理很简单。AI 将带来深刻变革，对各行各业和每个国家都产生非常积极的影响。毫无疑问，这一进程会持续下去，而且一切才刚刚开始。”

就在黄仁勋发表上述言论前，芯片和 AI 基础设施板块经历了动荡的一周。费城半导体指数连续 8 个交易日下跌，创 2008 年以来最长连跌纪录；英伟达过去 8 个交易日也有 7 日收跌。在借贷成本上升之际，投资者开始担心 AI 领域的巨额支出能否持续。

黄仁勋始终看好 AI 市场前景，以及 AI 对整体经济的推动作用。他预计，大规模硬件投资最终带来的回报将有助于平息市场担忧。“近期一些消息确实引发了市场波动。大家都知道，新闻每天都有，但这些消息不会改变基本面。”

据IT之家了解，英伟达投资支持的云计算服务商 CoreWeave 在本轮抛售中受创尤为严重。CoreWeave 的债券价格近期跌至通常被视为财务困境信号的水平，本周股价也缩水了约四分之一。

黄仁勋多次提醒投资者，不要被短期消息左右，而应关注 AI 技术的长期价值。他在采访中再次强调：“要始终关注第一性原理。要始终关注基本面。”