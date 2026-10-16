英伟达黄仁勋称 AI 芯片需求持续超过供应能力：几乎每天都有新订单涌入

IT之家 10 月 16 日消息，英伟达首席执行官黄仁勋表示，客户对人工智能芯片的订购量持续超过公司的供货能力；即便当前科技股遭遇大幅抛售，引发了市场对采购方如何为该行业巨额扩张筹措资金的质疑，强劲的需求势头依然未减。

在周四播出的 BG2 播客专访中，黄仁勋透露，新订单“几乎每周、每天都在持续涌入”。

我们一直在不断提升供给，但未交付的订单量仍在持续走高。

头部云服务商、新兴 AI 云算力运营商以及硬件设备制造商均已下达了巨额订单。黄仁勋称，客户的需求预测普遍提前至少一年，其中体量最大的客户规划周期甚至排到了两年之后。

然而，英伟达当前分配给这些客户的实际配额，仍远少于其实际需求。黄仁勋指出，电力供应紧张、数据中心尚未完工以及制造元器件短缺，同样是限制公司加速扩充供给的关键瓶颈。

IT之家注意到，针对外界认为 OpenAI 和 Anthropic 等公司必须产生足以覆盖数万亿美元 AI 基建投入之巨额收入的担忧，黄仁勋反驳称：“人们对目前的行业现状存在误解。”

据黄仁勋估算，前沿人工智能实验室仅占英伟达整体计算需求的大约 25% 至 30%，其余需求广泛来源于传统计算架构升级、初创团队以及专有商业应用的开发企业。

黄仁勋强调：“他们完全不需要做到上万亿美元的营收规模，就足以证明自身的成功。”