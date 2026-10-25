绿联推出 500W 车载逆变器：2AC+1A+1C、支持鳄鱼夹 / 点烟器供电，599 元

IT之家 10 月 25 日消息，绿联现已在京东上架一款 500W 车载逆变器，该产品采用 2AC+1A+1C 设计，定价为 599 元。

该产品尺寸为 207.5 x 89 x 54.5mm 高。外壳采用 PC 防火阻燃材料制造，表面搭配金属喷漆工艺，机身正面配备了一块数显屏，能够实时显示输入输出的电压与功率情况。AC 交流电插座处设有安全保护门，需要约 45N 的力度方可插入，能有效防止日常使用中的误触发生。

该产品提供电瓶和车内点烟器两种供电方式。当使用鳄鱼夹连接汽车电瓶时，可达到 500W Max 的总输出功率，适合驱动小型电饭煲、投影仪等设备；当使用点烟器连接线在车内取电时，总输出限制为 150W Max，可满足手机、笔记本电脑及车载冰箱等电子产品的供电需求。

在 USB 接口方面，该产品提供了 30W USB-C 接口（支持 PD 协议）和 22.5W USB-A 接口（支持 SCP 协议），当双口同时使用时，最大总输出功率为 24W Max。

IT之家附产品参数：

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