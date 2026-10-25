因日活量不佳，VRMMO 游戏《Zenith》将于 12 月正式关闭服务器

IT之家 10 月 25 日消息，开发商 Ramen VR 宣布旗下 VR 大型多人在线角色扮演游戏《Zenith》将于今年 12 月正式关闭服务器。

公开信息显示，《Zenith》于 2022 年推出，曾获得数千万美元融资。然而本作玩家近年来逐步锐减，尽管 Ramen VR 曾尝试通过转为免费游玩模式等方式挽回用户，游戏始终未能有效留住玩家，最终陷入难以持续运营的财务困境。

2024 年 7 月，Ramen VR 宣布停止为《Zenith》推出后续内容更新，但当时并未立即关闭服务器。工作室表示，付费游戏《Zenith: The Last City》和免费游戏《Zenith: Infinite Realms》的服务器分区在“可预见的未来”仍会继续运行，为玩家保留继续游玩的机会。

如今，Ramen VR 已正式确定停服日期。《Zenith》服务器将于北京时间 12 月 19 日凌晨 2:00 关闭。与此同时，工作室已于 10 月 21 日停止销售付费版《Zenith: The Last City》以及游戏内高级货币 Zennies。

目前，玩家仍可在 Meta Horizon Store 下载适用于 Quest 2 及更新型号头显的《Zenith》，也可以通过 Steam 在 PC VR 头显上体验。不过，随着停服日期临近，这款曾吸引大量 VR 玩家参与的在线游戏即将走向终点。