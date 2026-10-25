首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能手机

vivo OriginOS 7 近期升级计划公布：悬浮控件、相机界面，本月起分批推送

2026/10/25 18:07:21 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 Ltm_竹本青不一样的体验雨雪载途 的线索投递！

IT之家 10 月 25 日消息，vivo 公布 OriginOS 7 近期升级计划，包括相机色彩风格、悬浮控件视觉适配、相机界面升级、相册编辑升级、相机调色盘等。

IT之家整理如下：

十月：29 日版本陆续升级

  • 相机色彩风格：新增追光、浓郁、冷白、人文街头、人文肖像、人文生活色彩风格。适配机型：X300 Pro 卫星通信版，X300 Pro，X300，X200 Ultra，X200 Pro 卫星通信版，X200 Pro，X200 Pro mini，X200s，X200

十一月：第 1 周版本陆续升级

  • 悬浮控件视觉适配：电话、联系人、信息、天气、设置、主题、蓝心小 V、vivo 健康、电子邮件、互传、使用技巧等应用。适配机型：搭载 OriginOS7 的机型

十一月：第 2 周版本陆续升级

  • 悬浮控件视觉适配：视频、vivo 短视频等应用。适配机型：搭载 OriginOS7 的机型

  • 相机界面升级：相机界面改版，相机一级界面自定义，相机工具箱面板等视觉适配。适配机型：X300 Ultra 卫星通信版，X300 Ultra，X300 Pro 卫星通信版，X300 Pro，X300s，X300，X300 E，iQOO 15 Ultra，iQOO 15，iQOO 15T

十一月：第 3 周版本陆续升级

  • 相册编辑升级：支持批量关闭图片水印、图片编辑支持矫正。适配机型：搭载 OriginOS7 的机型

十二月中旬版本陆续升级

  • 相机界面升级：相机界面改版，相机一级界面自定义，相机工具箱面板等视觉适配。适配机型：X200 Ultra，X200 Pro 卫星通信版，X200 Pro，X200 Pro mini，X200s，X200，iQOO13

十二月下旬版本陆续升级

  • 相机调色盘：支持调色盘分享、另存为新风格等功能。适配机型：X300 Pro 卫星通信版，X300 Pro，X300，X300E，iQOO 15 Ultra，iQOO 15，iQOO 15T，XFold5，X200 Ultra，X200 Pro 卫星通信版，X200 Pro，X200 Pro mini，X200s，X200，iQOO 13

  • 相机色彩风格：新增追光、浓郁、冷白、人文街头、人文肖像、人文生活色彩风格。适配机型：iQOO13，X Fold5，iQOO 15 Ultra，iQOO 15，iQOO 15T

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：OriginOS 7vivo

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知