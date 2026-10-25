vivo OriginOS 7 近期升级计划公布：悬浮控件、相机界面，本月起分批推送

IT之家 10 月 25 日消息，vivo 公布 OriginOS 7 近期升级计划，包括相机色彩风格、悬浮控件视觉适配、相机界面升级、相册编辑升级、相机调色盘等。
IT之家整理如下：
十月：29 日版本陆续升级
相机色彩风格：新增追光、浓郁、冷白、人文街头、人文肖像、人文生活色彩风格。适配机型：X300 Pro 卫星通信版，X300 Pro，X300，X200 Ultra，X200 Pro 卫星通信版，X200 Pro，X200 Pro mini，X200s，X200
十一月：第 1 周版本陆续升级
悬浮控件视觉适配：电话、联系人、信息、天气、设置、主题、蓝心小 V、vivo 健康、电子邮件、互传、使用技巧等应用。适配机型：搭载 OriginOS7 的机型
十一月：第 2 周版本陆续升级
悬浮控件视觉适配：视频、vivo 短视频等应用。适配机型：搭载 OriginOS7 的机型
相机界面升级：相机界面改版，相机一级界面自定义，相机工具箱面板等视觉适配。适配机型：X300 Ultra 卫星通信版，X300 Ultra，X300 Pro 卫星通信版，X300 Pro，X300s，X300，X300 E，iQOO 15 Ultra，iQOO 15，iQOO 15T
十一月：第 3 周版本陆续升级
相册编辑升级：支持批量关闭图片水印、图片编辑支持矫正。适配机型：搭载 OriginOS7 的机型
十二月中旬版本陆续升级
相机界面升级：相机界面改版，相机一级界面自定义，相机工具箱面板等视觉适配。适配机型：X200 Ultra，X200 Pro 卫星通信版，X200 Pro，X200 Pro mini，X200s，X200，iQOO13
十二月下旬版本陆续升级
相机调色盘：支持调色盘分享、另存为新风格等功能。适配机型：X300 Pro 卫星通信版，X300 Pro，X300，X300E，iQOO 15 Ultra，iQOO 15，iQOO 15T，XFold5，X200 Ultra，X200 Pro 卫星通信版，X200 Pro，X200 Pro mini，X200s，X200，iQOO 13
相机色彩风格：新增追光、浓郁、冷白、人文街头、人文肖像、人文生活色彩风格。适配机型：iQOO13，X Fold5，iQOO 15 Ultra，iQOO 15，iQOO 15T