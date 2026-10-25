解闭锁成功率达 100%：星闪数字车钥匙累计出货官宣突破 160 万台、量产车型超 30 款

IT之家 10 月 25 日消息，以“星闪 AI · 智合万物”为主题的 CEIC2026 暨国际星闪联盟产业峰会在深圳会展中心（福田）举行。

上海机动车检测认证技术研究中心李俊成发布了星闪数字车钥匙 2.0 评测结果：星闪数字车钥匙累计出货超 160 万台、量产车型超 30 款，实测解闭锁成功率达 100%，在防乒乓误触、抗干扰、低电量等场景下表现稳定。

中国信通院泰尔终端实验室物联技术部主任高宏在会上还发布了星闪高并发评测结果：在办公楼、户外、地下车库等多类场地反复实测，星闪已具备百级、256 乃至 500 节点量级的高并发能力，在并发数、时延、速率、丢包率等核心指标上整体优于行业平均水平。

据IT之家此前报道，今年 4 月，星闪数字车钥匙首次集中亮相 2026 北京车展。国际星闪联盟当时预测，2026 年搭载星闪数字车钥匙解决方案的整车量产规模将突破 100 万台。

作为参考，星闪车钥匙通过测量信号的“相位心跳”（相位差）和“飞行时间”，能在复杂环境下绕过环境干扰，实现分米级精准定位，解决传统数字车钥匙“定位飘”的长期痛点，还能识破中继攻击；支持精准迎宾（随时感知车主到来）、无感上车（走近即解锁，拉门即启动）、自动落锁升窗特性。