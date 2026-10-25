星闪 3.0 标准成果发布：面向全场景智能物联，瞄准 AI、无源、毫米波等方向

IT之家 10 月 25 日消息，以“星闪 AI · 智合万物”为主题的 CEIC2026 暨国际星闪联盟产业峰会已于 10 月 22 日在深圳会展中心（福田）举行。

在星闪 3.0 标准成果发布环节，国际星闪联盟理事长石晶林与中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院、国家无线电监测中心检测中心、中国标准化研究院、中国汽车技术研究中心、中国电子音响行业协会以及华为、中国移动、联想等行业机构、协会和企业代表，共同发布星闪 3.0 标准成果。

据介绍，星闪标准历经 1.0 定义通信架构、2.0 打通通定感网一体化端到端竞争力后，3.0 则是面向全场景智能物联，瞄准 AI、无源、毫米波等方向进行创新。3.0 标准从 2025 年 8 月启动到现在，已正式发布无损音频等三项标准，另外还有大量标准正在制定中，目前已经取得了阶段性成果。

上海海思 COO 兼战略与业务发展部部长支浩介绍称，星闪 SLE3.0 将在速率、覆盖、抗干扰等方面再升级。由产学研 60 余家单位共同编制并发布的《星闪 SLE 3.0 技术标准演进蓝皮书》，将推动 3.0 标准走深走实。

另据IT之家此前报道，9 月 28 日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布最新一批国家标准公告，其中批准发布《星闪无线通信系统》系列国家标准（GB/T 48336.101—2026 等）。这标志着新一代无线短距通信技术 —— 星闪（NearLink）由此迈出从团体标准向推荐性国家标准跃升的关键一步。该系列标准将于 2027 年 4 月 1 日起正式实施。