苹果 iPhone Duo 新增快捷指令，展开和折叠时可触发预设操作

IT之家 10 月 26 日消息，iPhone Duo 新增了一条快捷指令自动化触发条件，设备展开或折叠时就能自动执行预设操作。

视频博主斯蒂芬 · 罗夫莱斯（Stephen Robles）发现了这项功能，该触发条件名为“展开或折叠”，位于显示类自动化选项之下。早在九月，代码挖掘者 pdfu 就已经在 iPhone Duo 模拟器里找到了这一功能。

IT之家注意到，其中一个实用玩法是：手机展开时自动切换为另一张壁纸，合上时再切回原来的壁纸。

延伸阅读 此次新增的触发条件属于“快捷指令”中的“个人自动化”。个人自动化是基于事件（如一天中的某个时间、到达某个位置或打开某个 App）运行操作的方式，特定于设备，会备份到 iCloud 但不会同步到其他设备。创建新个人自动化后，事件发生时会收到请求运行自动化的通知，也可将其编辑为直接运行而无需询问。 除自动化触发条件外，iOS 27.1 还针对折叠形态加入多项专属功能，包括半折叠状态下自动激活的台钟悬停控制面板、内屏最多支持三个 App 同时并排运行的进阶窗口管理系统，以及虚拟键盘分离与全尺寸触控板模拟等。

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