2026 央视《鸿蒙星光盛典》定档 12 月 5 日，见证华为鸿蒙应用体验进入成熟好用阶段

IT之家 10 月 26 日消息，央视频今日宣布，2026《鸿蒙星光盛典》将于 12 月 5 日在深圳湾体育中心“春茧”体育场举办，共同见证鸿蒙应用体验进入成熟好用阶段。

据IT之家此前报道，8 月 28 日，在鸿蒙生态大会 2026 上，华为轮值董事长徐直军表示，截至 8 月 20 日，装载 HarmonyOS 6 终端设备数已突破 8000 万台，预计今年第四季度突破 1 亿用户。

10 月 1 日，在华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东曾宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端设备数突破 9000 万。

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《鸿蒙星光盛典》是央视聚焦国产操作系统开源鸿蒙创新与发展的主题活动，以“在一起”为主题，寓意中国科技的进步源自千行百业的协同与亿万用户的共创。上一届《鸿蒙星光盛典》于 2025 年 12 月 20 日 19:30 在 CCTV-2、CCTV-3、央视频、央视新闻等 200 余家平台同步播出，以“突破、生长、信念与未来”为叙事主线，撒贝宁、谢娜、黄晓明、王冰冰联袂主持。

“鸿蒙应用体验进入成熟好用阶段”这一说法，可以从近年来的应用成长中窥见一斑。据IT之家此前的对比，2025 年初鸿蒙版微信还停留在功能简陋的 1.0 版本，到 2026 年初的 8.0 版本已补齐朋友圈分享、语音朗读等功能；鸿蒙版醒图、夸克、滴滴出行等应用也经历了从“能用”到“好用”的跨越，并深度适配了实况窗、碰一碰、小艺智能体等鸿蒙特色能力。