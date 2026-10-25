华为鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 版本更多“隐藏”新特性盘点，深色模式随日出日落切换等功能下放

IT之家 10 月 25 日消息，华为近两日面向 Mate 80 / 70 / 60、Pura 80 / 70 等系列机型推送了最新的鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 版本升级，带来了与 iPhone 双机互联，实况窗分享等功能。
更新日志并未公开全部升级亮点，IT之家盘点上述机型升级鸿蒙 7 后的“隐藏”新功能如下：
更多机型支持深色模式随日出日落自动切换（路径：设置 → 显示和亮度 → 深色模式 → 定时开启 → 选择“日落到日出”）。
更多机型支持桌面下滑功能自定义。用户可自行选择桌面任意位置下滑时进入小艺搜索，或按照不同的下滑区域分别进入小艺搜索、通知中心和控制中心（路径：设置 → 桌面和个性化 → 桌面设置 → 桌面下滑 → 选择“小艺搜索”/“小艺搜索、通知中心、控制中心”）：
桌面上方区域下滑进入小艺搜索；
左下方区域下滑进入通知中心；
右下方区域下滑进入控制中心。
新增“智慧场景服务”功能，支持创建自定义操作，联动全场景设备以及 App，帮助完成日常任务。该功能集成了鸿蒙车机场景，可设置的条件与任务也更加丰富，支持创建个人、车辆、家庭三大自动化服务（路径：设置 → 顶部个人昵称 → 我的场景）。
呼出音量条动画焕新，进一步提升了视觉交互的细腻度（路径：音量条处于消失状态 → 按下手机侧边任一音量按键即可触发）。
长条时钟（长度可调）新增一款样式，同时支持一镜到底亮屏、熄屏动画。
相册新增涂鸦自由勾勒 / 贴纸点缀图片、视频一键导出动图功能。
部分机型本地多模态基础大模型更新。
相机 App 焕新，更多组件支持沉浸光感效果。
IT之家另附“111”版本官方更新日志说明如下：
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