华为鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 版本更多“隐藏”新特性盘点，深色模式随日出日落切换等功能下放

更多机型支持 桌面下滑功能自定义 。用户可自行选择桌面任意位置下滑时进入小艺搜索，或按照不同的下滑区域分别进入小艺搜索、通知中心和控制中心（路径：设置 → 桌面和个性化 → 桌面设置 → 桌面下滑 → 选择“小艺搜索”/“小艺搜索、通知中心、控制中心”）：

新增“智慧场景服务”功能，支持创建自定义操作，联动全场景设备以及 App，帮助完成日常任务。该功能集成了鸿蒙车机场景，可设置的条件与任务也更加丰富，支持创建个人、车辆、家庭三大自动化服务（路径：设置 → 顶部个人昵称 → 我的场景）。