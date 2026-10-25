华为 Mate60 等机型迎来鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 SP10 版本更新，通信共享升级为多人互助通信共享

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IT之家 10 月 25 日消息，今日，华为 Mate60 等机型迎来鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 SP10 版本更新，安装包体积为 3.03GB。本次更新通信共享升级为多人互助通信共享，同时支持通过 iPhone 的“鸿蒙星河互联”应用与 iPhone 互联。
IT之家整理主要内容如下：
通信共享
通信共享功能再升级，手机与搭载 HarmonyOS7 的手机、平板、鸿蒙电脑之间支持多人互助通信共享，通过碰一碰或者登录同一华为账号共享网络建立互助网络，在移动网络信号弱或网络负载大等场景下可获得更快、更稳的网络体验。
系统
支持通过 iPhone 的“鸿蒙星河互联”应用与 iPhone 互联，实现消息相互流转 / 设备相互查找 / 网络共享
新增实况窗分享功能，实况窗卡片左滑后点击分享按钮，可通过华为分享、畅连等场景分享至联系人 (部分应用实况窗支持)
支持应用将关键信息以悬浮窗口、悬浮胶囊、固定滚动条、横幅卡片形态常驻屏幕，以便实时关注与便捷操作，如实时跟踪股票动态，实现全场景轻量化盯盘 (部分应用支持)
优化部分场景系统稳定性
相机
优化相机拍摄后点击缩略图预览的使用体验
图库
优化图库稳定性及部分界面的显示效果
蓝牙
优化部分蓝牙场景的使用体验